Paccheri con peperoni e gamberi | la ricetta strepitosa che non ti lascerà fare il bis

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 agosto 2024)con: lache non tiil bis Chi l'avrebbe mai detto che unire il sapore delicato deia quello più deciso deipotesse dare vita a un primo piatto così affascinante? Scopriamo come portare questa delizia in tavola in soli 10 minuti! Sei alla ricerca di qualcosa di diverso per stupire gli amici a cena ma non hai molto tempo da dedicare ai fornelli? Non temere, abbiamo proprio ciò che fa per te: una pasta conda preparare in un batter d'occhio! E non ti preoccupare, non serve essere un cuoco provetto per ottenere un risultato da leccarsi i baffi; un po' di spirito di iniziativa e qualche ingrediente di qualità sono più che sufficienti.