Le minacce in Russia l’operatore ascolano Traini torna a casa | Facevo il mio lavoro

(Di domenica 18 agosto 2024) Ascoli, 18 agosto 2024 – “Volevo fare solo il mio, non era nostra intenzione diventare notizia”. In poche paroletelevisivoSimoneriassume quello che sta vivendo in questi giorni. Ore surreali, passate al fianco della sua compagna di viaggio del Tg1, l’inviata Stefania Battistini. Entrambi sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine trae Ucraina. Lo hanno fatto per continuare quello che stanno facendo da oltre due anni, raccontare la guerra. E così hanno documentato il clamoroso sconfinamento ucraino in, nella regione di Kursk, mandando su tutte le furie i vertici russi che hanno convocato l’ambasciatrice italiana Cecila Piccioni e aperto un procedimento.