Adempimento collaborativo Agenzia delle Entrate più morbida con le imprese che si redimono | le sanzioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) Con la riforma dell’l’accertamento fiscale e il contenzioso diventano più morbidi per le aziende che scelgono la via del ravvedimento per sanare gli errori. La materia è stata aggiornata con la firma del decreto attuativo pubblicato lo scorso 5 agosto in Gazzetta ufficiale (Dlgs 108/2024). La soglia per aderire all’, detto anche cooperative compliance, scende adesso dagli attuali 750 milioni di euro a 100 milioni, ma non subito: è tutto rimandato al 2028. Si tratta di una soluzione di compromesso: si promette un Fisco amico per le aziende, ma allo stesso momento chi adesso abbia violato le regole sarà valutato secondo le vecchie norme.