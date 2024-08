Serie d | intanto orlandi e boncompagni sono già in forma campionato Lelli prepara la sfida al Grosseto | amichevole di lusso per il Montevarchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024)Rientrato alla base dopo tre giorni e mezzo di assoluto riposo, il nuovomette nel mirino i prossimi impegni, ad iniziare dall’di cartello in programma lunedì alle 18 al Carlo Zecchini di, succoso antipasto delche scatterà l’8 settembre. Toccherà, dunque, ai ragazzi di Nicotestare il livello di condizione e intesa raggiunto al cospetto di una delle favorite d’obbligo, con Livorno e Follonica Gavorrano, per il salto inC. Ad accrescere l’interesse per la partita, la presenza sulla panchina del Grifone maremmano di Roberto Malotti, un tecnico non banale nell’immaginario della tifoseria rossoblù. Tra i biancorossi, oltre all’allenatore fiorentino, spiccano gli altri ex Cela, Benucci e Boiga.