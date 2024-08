Pienone estivo a Bonola il rifugio per gli anziani | Qui si può stare al fresco e non ci si sente mai soli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Milano – È stato il primo centro commerciale ad aprire in città nel 1988, durante gli anni gloriosi della Milano da bere, praticamente un’era geologica fa (leggenda vuole che all’inaugurazione sia apparso a un certo punto anche Bettino Craxi). Eppure, dopo 36 anni di storia, non è passato di moda: a dispetto dello tsunami provocato dall’avanzata delle vendite online e, più di recente, dall’inflazione galoppante e dai conseguenti consumi frugali, registra una media di “circa 6 milioni di presenze all’anno”. Anche il giorno dopo Ferragosto macina numeri impressionanti: a mezzogiorno il conta-persone segna, dopo quattro ore di apertura, “circa 5mila passaggi” spiega – con una certa soddisfazione – Massimiliano Di Miceli, direttore dello shopping mall in zona Gallaratese. “I centri commerciali – riflette - non sono tutti dei non-luoghi.