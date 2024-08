McTominay-Napoli trattativa in salita | Manna valuta Koné

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024)si allontana dal: richieste alte dello United e del giocatore.pensa adel Gladbach. CALCIOMERCATO– Latra ile Scottsembra complicarsi. Il Corriere dello Sport riporta gli ostacoli che stanno rallentando, se non bloccando, l’operazione, spingendo il direttore sportivoa considerare alternative.: due ostacoli frenano laIl quotidiano sportivo delinea chiaramente i problemi: “ha portato avanti dei colloqui per Scott, 27 anni, del Manchester United. Un profilo esperto – forza fisica, dinamismo e inserimenti – che però i Red Devilsno 30 milioni di euro pur essendo all’ultimo anno di contratto. Ma anche il giocatore, in termini di stipendio, ha avanzato richieste che risultano troppo alte.