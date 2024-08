L’attacco a questa volta di Paola Ferrari | Le battaglie delle donne hanno altri valori

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 17 agosto 2024) Elodie affronta critiche per l’approccio di advocacy: la giornalistasi esprime Elodie si ritrova ancora unaal centro di una controversia,presa di mira dalla giornalista. Tramite un post sui social media,ha espresso il suo disaccordo con il modo in cui la cantante sostiene determinate cause, in particolare i dirittie la lotta contro il patriarcato. “Elodie ha tutto il diritto di sostenere le sue idee politiche, Ma affermare di combattere contro il patriarcato e per la libertàmentre si ostenta il suo corpo è profondamente fuorviante”, ha scrittosu Instagram. “Le lottepiù profondi e la mercificazione del corpo non è uno di questi”.