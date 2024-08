FOTO – Genoa-Inter la maglia stellata scelta per l’esordio in Serie A!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Tutto pronto per, primissima gara diA della nuova stagione. Per l’occasione la squadra di Simone Inzaghi scende in campo in una nuova veste. NUOVO INIZIO – LaA rende ancora più caldo il rovente clima d’agosto. Finalmente, dopo due mesi di stop, torna il campionato italiano, che verrà inaugurato tra meno di un’ora da. I Campioni d’Italia scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Luigi Ferraris con l’intento di aprire al meglio la nuova stagione calcistica. Le novità in campo, come si evince dalla formazione ufficiale nerazzurra resa pubblica pochi minuti fa, sono davvero poche. Cambia, però, almeno la veste esteriore della squadra di Simone Inzaghi, pronta ad indossare la nuovaanche inA. Con l’aggiunta di una particolarità assolutamente non trascurabile.