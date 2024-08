Previsioni meteo cambia tutto nel weekend | addio caldo ecco dove arriveranno le piogge

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’anticiclone africano che ha fatto annaspare l’Italia per giorni e per settimane sembra ormai giunto al capolinea. Sulla penisola infatti incombe una perturbazione, attesa tra il 17 e il 20 agosto, che dovrebbe mettere ko il grane far scendere le temperature fino a 10 gradi. Sabato sono attesi violenti temporali, spinti dalle correnti atlantiche, sulla Sardegna, sulle zone interne del centro e sui settori alpini. Si dovrebbe quindi tornare ad unpiù “normale” e in linea con le temperature stagionali, comprese tra i 25 e i 30° per quanto riguarda le massime e tra i 17 e i 21° per quanto riguarda le minime.