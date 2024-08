Ferragosto sulle Dolomiti | Tutto esaurito La nuova tendenza | boom di arrivi dagli States e dall’Est

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Belluno, 14 agosto 2024 –cime delledi turisti stranieri in diverse località della montagna, dove quasi tutte le strutture sono sold out. Quest’anno le vette del Veneto, ma anche le zone del Trentino Alto Adige e del Friuli, sono gettonatissime tra i vacanzieri in arrivo dalle rotte classiche – Germania, Francia e Spagna – ma anche dai turisti statunitensi. E la novità 2024 sono i turisti dell’Europa dell’Est. “L'estate sembra davvero ben avviata verso numeri molto positivi per il settore, anche se per avere la conferma dei numeri bisognerà attendere fine stagione. La settimana diè dae che ci sono buone prospettive anche per la fine di agosto e l'inizio di settembre”, dice la consigliera provinciale di Belluno delegata al turismo, Vanessa De Francesch.