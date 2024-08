Tor Bella Monaca Arrestato 36enne per stalking e minacce all’ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) CRONACA DI ROMA- Un cittadino nigeriano di 36 anni è statodai Carabinieri a Roma per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. A Tor, quartiere periferico di Roma, un cittadino nigeriano di 36 anni è statodai Carabinieri della locale stazione per atti persecutori enei confronti della sua ex, una connazionale di pari età. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non aveva accettato la fine della relazione sentimentale, durata quasi un anno, e aveva iniziato a perseguitare la donna con pedinamenti e telefonate moleste, cercando insistentemente di riprendere i contatti. Il culmine della vicenda è avvenuto in via Acquaroni, dove l’uomo ha tentato più volte di entrare nella casa dell’exnel tentativo di sottrarle il cellulare.