Roma fermata banda di sudamericani per furti nei parcheggi dei supermercati

(Di martedì 13 agosto 2024) CRONACA DI– Quattro persone arrestate dalla Polizia dopo un inseguimento: specializzati inai danni di clienti nei. A, unadi quattroè statadalla Polizia del commissariato Tor Carbone, dopo essere stata sorpresa a compiere l’ennesimo furto neideidella capitale e provincia. Il gruppo, composto da due donne cubane di 49 e 54 anni, un uomo cubano di 54 anni e un peruviano di 51 anni, è stato arrestato nelo di un supermercato a Torre Angela, al termine di un inseguimento iniziato a San Cesareo. La tecnica utilizzata dallaera sempre la stessa: avvicinavano le vittime, per lo più donne, mentre riponevano la spesa in auto, e con una scusa riuscivano a distrarle per poi sottrarre la borsetta. Dopo l’ultimo furto, avvenuto a San Cesareo, il gruppo è stato seguito e bloccato dalla polizia.