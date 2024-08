Paralimpiadi Petrillo la prima atleta trans nelle gare femminili | Un’importante testimonianza di inclusione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Valentina, 50 anni, sarà lavelocista italiana dichiaratamentegender aggiaredelle(28 agosto – 8 settembre). Ha completato laizione nel 2019 e rappresenterà l’Italia nei 200 e 400 metri tra gli atleti con disabilità visiva.ggerà allenella categoria femminile Aveva vinto in precedenza 11 titoli nazionali nella categoria maschile. Le sue dichiarazioni alla Bbc Sport: «Faccio ancora fatica a crederci e tengo i piedi per terra perché ho perso la mia possibilità di partecipare a Tokyo per poco. Inizierò a pensare ai Giochi di Parigi solo quando sarò arrivata in Francia. Questa mia partecipazione è un importantedi». Da quando aveva 14 anni ha la sindrome di Stargardt e le sue capacità visive sono limitate a 1/50 del normale.