Centro Buozzi più grande Sì al mutuo da 25 milioni | Investiamo sui giovani

(Di martedì 13 agosto 2024)da 2e mezzo per ilsportivo a Melzo. È arrivato il via libera dell’aula al debito che cambierà faccia al polo di via. Un progetto complesso, con campo da calcio e palestra come pezzi forti. Un altro passo verso l’ampliamento, il cantiere si avvicina e il sindaco Antonio Fusè spiega: "È un investimento sui, sui loro talenti, sulle loro aspirazioni". La partita inserita nelle variazioni di bilancio è in cassaforte. I soldi prestati dal Credito sportivo a tasso agevolato - 5% da restituire in 25 anni - serviranno a potenziare la struttura. "La Juventus Nova avrà la palestra". Si tratta della società del campionissimo Alberto Busnari, il ginnasta che ha incantato l’Italia e il mondo con i suoi movimenti al cavallo. "Chissà che non sia di buon auspicio per il futuro", aggiunge il primo cittadino, che accarezza il sogno della gloria olimpica.