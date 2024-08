Sono scomparsi i camionisti Aziende di trasporto senza autisti In trecento hanno dovuto chiudere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Oltrediperse in Umbria in dieci anni, con un calo del venti per cento pari alla media nazionale. La stima è dunque che in questo momento nella nostra regione manchino fra i 350 e i 400. Questo quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi Cgia, Associazione artigiani e piccole imprese Mestre che stima come in Italia siano almeno 22mila iche non si trovano sul mercato del lavoro. Un problema, purtroppo, che non riguarda solo il nostro Paese. In tutta Europa trovareda mettere alla guida di un Tir è diventata un’impresa quasi proibitiva. Stress, impegno fisico e orario di lavoro che si distribuisce lungo la gran parte della giornatareso questa professione meno attrattiva di un tempo.