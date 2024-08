Greg Iorio e tutti gli altri Il medagliere geminiano Tris e tanti coprotagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) È un bilancio strepitoso quello dei modenesi alle Olimpiadi. A partire dalle medaglie degli atleti, tre di due colori diversi, vinte da due nomi che erano una garanzia prima di partire e hanno dimostrato sul campo di gara di valere quelle medaglie. L’uomo copertina è ora e sempreorio Pnieri, arrivato alle Olimpiadi in sordina, senza far trapelare nulla sulla sua condizione, e fermatosi a un passo dall’oro sia negli 800 metri stile libero che nei suoi 1500, un bronzo e un argento che per il fuoriclasse di Carpi sono valsi come una vittoria, e pazienza se la Senna non ha consentito la ciliegina sulla torta. Pnieri ha nuotato su tempi stratosferici, addirittura sotto la prestazione che gli era valsa l’oro a Rio.