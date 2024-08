Atletica la storia di Arshad Nadeem | oro alle Olimpiadi nel giavellotto grazie al secondo classificato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Tra Pakistan e India molto spesso i rapporti non sono stati amichevoli, se così si può dire, a livello politico. Lo sport, invece, sa sempre unire atleti e Paesi. Stiamo parlando delladel pakistanoche ha vinto la medaglia d’oro nelmaschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, e dell’indiano Neeraj Chopra, medaglia d’argento della stessa gara. Tra i due rivali è stata messa in scena una bellissima sfida a suon di grandi prestazioni in pista. L’aspetto più incredibile della gara disputata sotto i Cinque Cerchi è, però, un altro. Senza Neeraj Chopra, non avremmo mai potuto assistere al successo di Arshan. Per quale motivo? Facciamo un passo indietro. Nella gara di Parigi 2024 il 27enne pakistano ha trovato, senza mezzi termini, il lancio della vita (quasi 3 metri in più rispetto al suo primato precedente).