Un servizio al cittadino Tra punture di raganelle e infarti ’presi’ al volo Prestazioni raddoppiate

(Di sabato 10 agosto 2024) Marina di Carrara, 10 agosto 2024 – Visite più chedall’inizio dell’estate per gli ambulatori della Pubblica Assistenza. Lo dicono i numeri: il presidio sanitario di via Nazario Sauro 68 ha registrato negli ultimi mesi un boom di accessi, passando da 107 interventi a maggio, 126 a giugno per arrivare al record di 223 a luglio. Il dato segnala un aumento della richiesta dimedico-infermieristiche da parte di residenti e turisti. La necessità di un’iniezione, la rimozione di punti di sutura, un controllo della pressione: sono questi i piccoli problemi per cui i pazienti si rivolgono al centro medico di Marina, che sta diventando un punto di riferimento importante nell’ambito della medicina territoriale.