The Begin ricomincia da 13 Ecco il roster per fare l’A3

(Di sabato 10 agosto 2024) Tredici giocatori per Ancona che si appresta ad affrontare da neopromossa il torneo di A3. Vari volti nuovi, uno straniero (David Kisiel, opposto statunitense, classe 1997 con passaporto polacco) ma anche molte conferme del gruppo vincente della scorsa stagione. E conferme sono arrivate anche nello staff tecnico con il duo di allenatori, coach Dore Della Lunga e Paolo Monti che guideranno la Theanche nella nuova categoria. Completato ilnon resta che aspettare il via ufficiale della stagione. Poco più di due settimane e Ferrini e compagni inizieranno a sudare. Fissato infatti l’inizio della preparazione: scatterà lunedì 26 agosto al PalaRossini, impianto che ospiterà anche le partite di campionato casalinghe di Ancona. Torneo di A3 maschile che inizierà domenica 20 ottobre e la prima sarà casalinga per Ancona che ospiterà San Giustino.