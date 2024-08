Fiorentina-Friburgo oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Altro test internazionale per i viola, che dopo le sfide contro Bolton, Hull City, Preston e Montpellier, sfidano ora la formazione teutonica, che negli ultimi anni si è affacciata anche nelle competizioni europei. Ultimaper i ragazzi di Palladino, che vogliono chiudere al meglio in attesa dell’esordio ufficiale in campionato contro il Parma tra una settimana. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 15.30 di sabato 10 agosto, e sarà visibile in direttaper gli abbonati su DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con diretta testuale, la cronaca aggiornata e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.