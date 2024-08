Canoa velocità Lisa Carrington è la regina delle Olimpiadi Terzo oro per la neozelandese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Lacala il tris e si prende la copertina dellaalledi Parigi 2024: l’oceanica, dopo aver vinto l’oro nel K2 e nel K4, conquista il titolo anche nel K1 500 femminile e chiude i Giochi con tre successi in altrettante specialità disputate. Nella finale del K1 500 femminile, inoltre, lava a ritoccare anche la miglior prestazione olimpica, vincendo in 1:47.36 e battendo di oltre 1? la magiara Tamara Csipes, d’argento in 1:48.44, con la danese Emma Aastrand Jorgensen al bronzo in 1:49.76. Nel K1 1000 maschile il titolo va al ceco Josef Dostal, che si impone in 3:24.07, andando a precedere due magiari: argento ad Adam Varga in 3:24.76, a 0.69 dall’oro, bronzo a Balint Kopasz in 3:25.68, a 1.