Roma donna uccisa in casa | accusato il marito 82enne

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)in: sospettato il. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio in Italia Una nuova tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Capena, a nord di. Nella notte tra l’8 e il 9 agosto, un uomo ha strangolato la moglie all’interno della loro abitazione in via Bellavista al civico 8. A dare l’allarme sono stati i vicini, terrorizzati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato lapriva di vita e l’uomo, in stato di shock, ancora nell’abitazione. Quest’ultimo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio volontario. La vittima, unadi 75 anni riversa in terra con segni di violenza lungo le braccia e il collo, e il, un, in stato confusionale. L’uomo, portato in caserma dai carabinieri, sarà interrogato.