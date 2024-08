Pifferi le motivazioni dell’ergastolo | Diana uccisa dall’egoismo della madre Lei scelse la libertà e la abbandonò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) MILANO Alessia, la donna di 37 anni condannata all’ergastolo, rea di avere abbandonato nel monolocale di via Parea, per cinque giorni e mezzo la sua bambina, di 18 mesi, poi morta "di stenti e disidratazione", è stata animata da un "futile ed egoistico movente". La donna ha scelto, accettando il rischio peggiore, cioè la mortesua piccola, di "regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine-settimana con il proprio compagno, incurante del prioritario diritto/dovere di accudire la figlioletta di un anno e mezzo". Lo scrive la Corte d’Assise di Milano nellesentenza pronunciata lo scorso 13 maggio. La bimba fu trovata senza vita il 20 luglio 2022 in un lettino da campeggio con a fianco solo un biberon e una bottiglietta d’acqua, vuoti.