Hair look d’ispirazione olimpica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per un atleta lavorare e potenziare la forma fisica è fondamentale, questo però non esclude la cura del corpo e dell'estetica. Queste Olimpiadi 2024 stanno dimostrando ancora una volta come gli atleti seguono e controllano con rigore e attenzione ogni dettaglio della propria vita, dall'aspetto alla performance. Ricordiamo che in queste competizioni l'importante è divertirsi - e lo sa bene la nuotatrice Benedetta Pilato - ma se proprio si deve vincere è meglio farlo con stile. E quale modo migliore se non osare e tentare con nuove acconciature? Senza dubbio sono le trecce le protagoniste indiscusse per queste occasioni, un giusto compromesso tra la solita coda e un'acconciatura che ognuno riesce a interpretare a suo modo.