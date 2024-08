Fiumicino ultimi appuntamenti in Darsena con la kermesse Notti d’estate 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Un weekend all’insegna della musica e del divertimento quello proposto dall’Amministrazione comunale di, con la”.in: stasera alle 21.30 ci sarà il gruppo dei Ritmo ’90 che farà rivivere al pubblico presente i mitici anni novanta, in uno show che promette di essere coinvolgente e sensazionale. Sabato 10 agosto spettacolo di cabaret da non perdere; salirà sul palco la comica, Valentina Persia e a chiudere la serie di eventi di questa settimana, saranno i Tiromancino, domenica 11 alle ore 21.30. Lunedi 12, ultimo appuntamento incon il rapper italiano LDA . Dal 13 al 15 agosto i riflettori si sposteranno su Via Torre Clementina.