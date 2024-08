Coppa Italia verso Benevento-Taranto | pugliesi nel Sannio con 11 calciatori over e tanti giovani della Primavera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, saranno 11 iche ilporterà neldomenica sera per disputare il primo turno didi Serie C contro ilal “Ciro Vigorito” (ore 20). La crisi che sta attraversando il club jonico che ha preso il via con le dimissioni del presidente Giove ha spinto ina traslocare altrove e regna grande incertezza intorno al futuro dei. In questi giorni di avvicinamento al match dicontro i giallorossi, i ‘reduci’ dal ritiro di Viggiano si stanno allenando agli ordini di mister Michele Cazzarò, tecnicoma chiamato a svolgere almeno fino a domenica il ruolo di trainerprima squadra dopo l’indisponibilità di mister Capuano e del suo vice Zangla che hanno presentato un certificato medico e saranno assenti fino al 20 agosto.