Vito porta sul palco i personaggi da bar

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Altro appuntamento per la rassegna musicale estiva ’Le Stelle di Galla Placidia’, organizzata dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione. Stasera alle 21.15 è in programma lo spettacolo “Revival, Racconti e musica dai mitici anni 70 e 80”, con il celebre attore bolognese, accompagnato dal Trio Fantasy, in piazza San Francesco. ’Revival’ si propone come un tuffo nel passato, che racconta con ironia e leggerezza i classici ’da bar’ di provincia. Oltre all’attore, sulsaranno presenti Andrea Candeli alla chitarra, Aldo Zangheri alla viola e Matteo Salerno al flauto. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e senza prenotazione.