Sì al fine dining thailandese

(Di mercoledì 7 agosto 2024) «Quando aprimmo Le Du era il 2013, quindi pensate quanto può essere cambiata Bangkok in tutti questi anni e la rapidità con la quale sono avvenuti certi passaggi. Nonostante questo, molto è rimasto anche invariato. Per noi, c’era da aspettarselo, l’inizio è stato in salita. Passammo diverse giornate con pochissimi coperti e, in generale, un senso di sfiducia e mancata credibilità da parte del pubblico verso quello che stavamo facendo». Con queste parole esordisce Chef Tonn, Thitid Tassanakajohn, imprenditorecon alle spalle oltre dieci realtà e non ancora quarant’anni compiuti. Oggi Tonn è una specie di celebrità locale, personaggio televisivo – ha girato una serie su Netflix dal titolo “Chefs Uncut” – ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e si è prestato a diverse compagne pubblicitarie in tv e sui social.