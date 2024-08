Pavia ecco l’esito dell’autopsia sul corpo della 18enne caduta da monopattino

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)sulda: trauma compatibile con laSono stati resi noti i primi esitisuldi Eleonora Maria Paveri, latrovata in fin di vita, poi deceduta in ospedale, in strada a. Con lei c’era un’amica, priva di conoscenza, le cui condizioni non destano preoccupazioni. La giovane, 17enne, originariafrazione Cascine Calderari di Certosa, nellaha riportato un lieve trauma cranico e diverse contusioni. Ora sta meglio e presto tornerà a casa. Secondo il medico legale, la giovane è deceduta “per un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con ladal”. Tuttavia, da chiarire ancora restano le cause, ovvero se sia stata accidentale o causata da fattori esterni. Si esclude l’incidente con altri mezzi.