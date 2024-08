Online il videoclip di cubalibre di MALERBA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In radio e in digitale il nuovo brano “” died èildel singolo. Andiamo a saperne di più. E’ uscito ildi “” diildel singolo di”. Diretto da Mauro Russo (Baby K, Benji & Fede, Giusy Ferreri, Cesare Cremonini, Fedez, Luchè, Petit,), il video cattura l’essenza della giovane cantante attraverso una serie di ambientazioni suggestive e dinamiche nella splendida cornice di Napoli.è a suo agio in ogni momento. Ad esempio seduta in un elegante salotto fronte mare. O avvolta da una luce soffusa che filtra delicatamente dalle finestre. Ancora su un peschereccio nel Golfo, simbolo di impegno costante e apertura alle nuove sfide. E in discoteca, dove si lascia andare libera al ritmo della musica.