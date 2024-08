Anticipazioni Un posto al sole | una pericolosa alleanza

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unachiuderà questa stagione di Unalche, come di consueto, non andrà in onda nelle prossime settimane per la pausa estiva. Alberto Palladini, infatti, accecato dalla sua sete di vendetta contro Eduardo Sabbiese, arriverà ad avvicinarsi al boss Angelo Torrente per liberarsi definitivamente dell'uomo. Ricordiamo che, di recente, Clara ha scoperto di aspettare un figlio da Eduardo proprio quando Sabbiese ha deciso di collaborare con la giustizia e cambiare vita. I due, poco dopo, hanno organizzato il loro matrimonio per evitare che, una volta entrato nel programma di protezione testimoni, la Curcio fosse costretta a separarsi dal suo compagno.