LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Zurloni fa il personale in 4 94?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 Commette un errore Watson che scivola. Nonostante ciò l’americano stoppa il cronometro in 5.29?. Si migliora di due centesimi Tkach che chiude il secondo tentativo in 5.11?. 13.28 Partiti! 13.28 È la volta di Yaroslav Tkach e Sam Watson. 13.27 Tempo di 5.16? di Mawem. 13.26 VEDDRIQ LEONARDO!! L’indonesiano stoppa il cronometro in 4.79? ed eguaglia il record del mondo. 13.26 Partiti! 13.25 È la volta del secondo tentativo di Veddriq Leonardo e Bassa Mawem 13.24 Partenza a razzo di David che però commette un errore e stoppa il cronometro in 7.33?. Si migliora Peng Wu con il tempo di 5.01?. 13.23 È il momento di Julian David e Peng Wu 13.22 Tempo di 5.25? per Shin che migliora il suo primo tentativo di oltre un secondo. 13.22 Grandissimo tempo di Matteo!! L’azzurro stoppa il cronometro in 4.