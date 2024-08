Tuffi Sarah Jodoin di Maria approda alla Finale olimpica dalla piattaforma Eliminata Maia Biginelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Calato il sipario sulle semifinali della gara femminile dellaall’Aquatics Centre, la casa deia queste Olimpiadi di Parigi 2024. Due le azzurre presenti in questa prova, ovverodi. È stata la 24enne italo-canadese, tesserata per Marina Militare e allenata da Tommaso Marconi (quinta nei Mondiali di 2024 di Doha), a rientrare nelle migliori dodici.diha ottenuto 57.60 con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, 63.00 con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, 62.40 con il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato, 47.85 con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato e 64.00 con la verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo. Un totale di 294.85, valsa la decima posizione nell’overall e il pass per l’atto conclusivo.