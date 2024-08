Salto con l’asta | il francese Anthony Ammirati e il momento imbarazzante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 agosto 2024) Stamani ci sono state le gare diconalle Olimpiadi di Parigi. Nel gruppo A era presente anche il. Il 21enne ha effettuato i primi due salti senza problemi, al terzo (da 5,70 mt) però c’è stato un imprevisto, perché mentre stava per farcela, una sua parte del corpo ben precisa ha fatto cadere la stecca. Il video ha fatto il giro dei social, migliaia di commenti e anche il The Sun si è occupato del caso. “Un atleta olimpico non è riuscito a superare l’altezza prefissata perché qualcosa di particolare ha urtato l’asticella. C’è stato unnella gara dicon. – si legge sul The Sun –rappresentava la nazione ospitante, la Francia , nella gara delle Olimpiadi di Parigi e in queste ore tutti parlano di lui. L’atleta 21enne aveva già superato due altezze prima del suo terzo tentativo da 5,70 metri.