Olimpiadi 2024 parla il padre della pugile Khelif | Mia figlia è una donna ha vinto perché è più forte di Angela Carini – Il video

(Di sabato 3 agosto 2024) «Miaè una ragazza ed è un’eroina. Se Dio vuole, vincerà l’oro e innalzerà alledi Parigila bandiera dell’Algeria». Non riesce a nascondere l’orgoglio OmarImane che ha appenai quarti di finale, raggiunto dai cronisti nel piccolo villaggio algerino dove vive. Ma non può nemmeno perdonare chi sta infangando il percorso strepitoso dell’atleta, diffondendo bugie sulla sua sessualità. «Le persone che mentono e portano avanti una campagna feroce contro di lei sono nemici di Dio», sentenzia. E poi, alle telecamere di BfmTv, mostra un documento risalente al 1999. È scritto in arabo, ma è il certificato di nascita di Imane. Il sesso biologico indicato è quello femminile: «Imane è una. È scritto qui potete leggerlo».