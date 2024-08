LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | finale per Tammaro Cassandro fuori Rossetti agli shoot-off

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 Adesso sta sparandoper determinare il piazzamento definitivo delle qualificazioni 14:37 NIENTE DA FARE PER GABRIELEche si ferma a tre piattelli rotti. inci sarà soloper l’Italia 14:36 Termina con 22/25 e con un parziale di 69/75 la prima giornata di qualificazione di Martina Bartolomei 14:33 Partono gli-off! Gabrieleci prova 14:32 Sesto errore per Martina Bartolomei. Sesto. 14:30 Tra pochi minuti dovrebbero cominciare gli-off 14:25 13/15 in questa terza serie per Bartolomei. Le nostre tiratrici non sono mai entrate in partita. 14:22 Si spegne l’interruttore anche a Martina Bartolomei.