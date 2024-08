LIVE – MotoGP GP Gran Bretagna 2024 | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) E’ tutto pronto per ladelPremio di. Il campionato diriparte dal circuito di Silverstone, dopo una sosta estiva lunga tre chilometri che ha visto team e piloti ricaricare le batterie per concludere la stagione nel migliore dei modi. In terra inglese, Francesco Bagnaia arriva da leader del mondiale, dopo aver sorpassato Jorge Martin in Germania. Lo scudiero della Pramac è chiamato alla risposta, mentre il campione del mondo in carica tenterà di allungare in classifica. I primi punti del weekend sono messi in palio dalla, lunga dieci giri e che partirà alle 16:00 italiane.