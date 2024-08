LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la prova a squadre fra poco tocca all’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

8.09 Doppio waza-ari per Garcia Torne, Spagna che è a una vittoria dalla qualificazione agli ottavi. Adesso spazio all'incontro tra Cabana Perez e Shaheen nei -70 kg femminili. 8.08 Paltchik sconfigge per ippon Batkhuyag dopo che questi si era portato in vantaggio con un waza-ari. Israele in vantaggio. Adesso Timna Nelson Levy sfida Sosorsabam Lkhagvasuren. 8.06 Toro Soler impiega meno di un minuto per sconfiggere Dahouk. Per i -73 kg maschili ora David Garcia Torne sfida Rashonezhad. 8.04 Sherazadishvili batte per ippon Khankan, Spagna in vantaggio sul team olimpico dei rifugiati. Ora Ariane Toro Soler si oppone Muna Dahouk. 8.01 SI PARTE! Sul tatami 1 lo spagnolo Sherazadishvili sfida Khankan, mentre sul tatami 2 il mongolo Batkhuag sfida l'israeliano Paltchik. 7.58 Tutto pronto per l'inizio del programma odierno.