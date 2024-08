Kledi ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ospite a ‘La Terrazza della Dolce Vita’ racconta | Mia nonna in Albania si svegliava alle 4 di mattina per farci mangiare

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 3 agosto 2024)Kadiu, exdi noti programmi di Canale 5 tra cuidiDede ‘La, il ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini,la storiasua vita.sia LaVitaKadiu,e artista albanese famoso nel nostro paese per aver preso parte a programmi come Buona Domenica condotto da Maurizio Costanzo, C’è posta per te econdotti daDe, si commuove davanti alla moglie Charlotte ricordando lache si4 del mattino per fare la fila e aspettare il cibo per sfamare tutta la famiglia. Durante l’intervista con Simona Ventura e Giovanni Terzi il: “Miainsi4 diper”.