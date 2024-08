Il Grande Ferro di Alberto Burri è stato restaurato e ‘brilla’ al Pala De Andrè

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) IlR, la celebre scultura dialDe André ècon un intervento da 74mila euro, finanziato dal Comune di Ravenna. Era capitato più volte che intellettuali intervenissero a difesa dell’opera che, accusavano, era stata per troppo tempo trascurata, se non utilizzata impropriamente. Dopo i primi sopralluoghi è risultato subito che la scultura fosse danneggiata a causa delle intemperie e corrosa per delle infiltrazioni d’acqua. Ora l’opera ha riacquinuovamente un colore brillante ed è stata rifatta anche la pavimentazione.