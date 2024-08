Estate di Tornanza Festival il movimento che incoraggia l’immigrazione di ritorno | Per la collaborazione tra chi rimane e chi torna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) “Avevo vissuto nel New Mexico rurale abbastanza a lungo perché, al mio, vedessi San Francisco per la prima volta, come accade a un forestiero”, racconta la giornalista Rebecca Solnit in Storia del camminare. Perché, come sottolinea la poetessa Anne Carson, l’unica regola del viaggio è nonre uguali a quando si è partiti. Come nel nostos, ildella letteratura greca antica, meta finale dell’eroe è sì farein patria, ma in una ciclicità che non sia mai mera ripetizione dell’uguale: chi ri, infatti, è cambiato. E può guardare con occhi nuovi la sua stessa terra. Questo dislocamento prospettico, questo essere forestieri nella propria terra, rende l’emigrazione di, quando sostenuta eta, una chiave fondamentale per la resistenza dei “sud del mondo”.