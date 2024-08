Xbox ha fondato un nuovo team di Blizzard per giochi AA creati da sviluppatori King?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unreport pubblicato da Jez Corden ha rivelato cheed Activision hannounall’interno di, contraddistinto dalla presenza massiccia didi, la società a cui dobbiamo il celeberrimo Candy Crush Saga, per sviluppare deiAA. Questoarticolo è stato pubblicato dal giornalista direttamente su Windows Central, dove è possibile leggere che il colosso di Redmond ha deciso di fondare questostudio per creare dei titoli contraddistinti da budget non esorbitanti, con dei tempi di sviluppo meno lunghi ed impegnativi rispetto ai tripla A. Jez Corden ha aggiunto che questodovrebbe creare degli spin-off basati sui franchise più importanti di, tra i quali troviamo ovviamente Overwatch, StarCraft e Warcraft e con ogni probabilità diretti al mercato mobile.