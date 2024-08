Il voto virtuale incorona Kamala candidata Ma esplode il caso Shapiro | condannata dal suo vice?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Inizia ufficialmente la campagna elettorale diHarris comedemocratica alla Casa Bianca. Lapresidente degli Stati Uniti, investita de facto dal presidente uscente Joe Biden dopo la sua clamorosa rinuncia a una manciata di mesi daldi novembre, ha infatti superato la soglia dei voti dei delegati necessari per aggiudicarsi la nomination comedei democratici alle elezioni di novembre. Lo ha annunciato il presidente del Comitato nazionale del partito, Jaime Harrison, dopo che nella giornata di ieri ha preso il via il processo didei delegati. Le votazioni andranno avanti fino a lunedì, ma lapresidente è già oltre la soglia necessaria per confermare la sua corsa per la Casa Bianca. La Harris ha già annunciato che accetterà formalmente la nomination al termine delle procedure.