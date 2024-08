Ferrari a tutto gas | utile +24% rialzate le stime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) MARANELLO (Modena) Il Cavallino aumenta i profitti, rivede al rialzo le previsioni e galoppa in Borsa verso i 400 dollari. Un traguardo a portata di mano per, che ha chiuso il primo semestre 2024 lucidando conti molto positivi. Giustificato l’ottimismo del management, alimentato anche da un solido portafoglio ordini che copre l’intera produzione fino al 2026. Nel dettaglio, il secondo trimestre ha fatto registrare unnetto di 413 milioni, in aumento del 24% rispetto all‘anno precedente, ricavi in crescita del 16,2% a 1,7 miliardi, grazie anche all‘accresciuta domanda per personalizzazioni, l‘ebitda adjusted è di 669 milioni, in aumento del 13,7%, con un margine al 39,1%. La generazione di free cash flow industriale è di 121 milioni.