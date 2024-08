Tennis Donna Vekic è in finale alle Olimpiadi | Schmiedlova annichilita in poco più di un’ora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà Cina-Croazia ladel torneo femminile olimpico diraggiunge la vetta più alta della sua carriera raggiungendo l’ultimo atto della competizione a cinque cerchi, fermando la slovacca Anna Karolinasul punteggio di 6-4 6-0 inpiù die prendendosi la possibilità di concorrere per l’oro contro la cinese Qinwen Zheng. Per la sua avversaria la finalina per il bronzo contro Iga Swiatek. Una partita che ha senso di esistere soltanto per i primi 20 minuti. Dopo quattro giochi equilibrati, la croata spinge sul servizio della sua avversaria, un po’ troppo fallosa, e si ritrova due pbreak; le basta la prima con un bel ceffone incrociato di dritto per portarla sul 4-2, Subito dopo non sfrutta altre due pper raddoppiare il vantaggio, ma non corre particolari problemi al servizio e si aggiudica la prima frazione.