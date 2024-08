Mo | Tajani ‘situazione preoccupante ma si può ancora scongiurare escalation’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – La situazione è “”, perché gli scontri si moltiplicano e la polveriera è sempre vicina al fuoco. Ma, al momento “non sembrano essere imminenti reazioni che portino ad una escalation distruttiva. Dobbiamo tutti adoperarci in ogni modo per non interrompere la possibilità di tenere vivo il dialogo e arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. La guerra non deve diventare inevitabile. E per questo ci stiamo impegnando con contatti continui, dobbiamo lavorare giorno e notte”. Lo dice al Corriere della Sera il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, commentando la situazione sempre più accesa din Medio Oriente, all’indomani dell?uccisione del leader politico di Hamas Haniyeh.Il ministro afferma di sperare che non vi sia una reazione dell’Iran, “anche se le prime dichiarazioni potrebbero andare in questo senso.