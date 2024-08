In uscita oggi nelle librerie italiane una nuova biografia rivela | Kate Middleton rischiò di non diventare principessa e futura regina d’Inghilterra  

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dagli inizi tranquilli da ragazza borghese all’intervento d’emergenza subito negli anni del liceo per rimuovere un nodulo dalla fronte, con una leggera cicatrice visibile ancora. Dagli studi a St Andrews, in Scozia, dove riuscì a conquistare l’erede al tronoindossando un vestitino velato in una sfilata universitaria, fino ad arrivare al ruolo di. La vita di, 42 anni, sembra appartenere a un libro di fiabe e a raccontarcela è Catherine,di Galles, in arrivointernazionali, incluse quelle(edito da Rizzoli). Ladiè firmata da Robert Jobson, uno dei Royal watcher più autorevoli in Gran Bretagna.