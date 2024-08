Il Tempo-L' Unione Sarda Paolini | Un' isola che tiene alla sua identità In prima linea per le battaglie sociali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) «Due realtà, geneticamente differenti, si incontrano. Due fidanzati naturali: un giornale che ha un occhio nazionale e un giornale che ha un occhio orgogliosamente regionale»: così, rilanciando il valore della collaborazione, il condirettore e direttore editoriale de L'Lorenzoha accolto la notizia del gemellaggio, per un giorno, con il nostro giornale.Crede che il lettore sarà incuriosito? «Se fossi un lettore, lo sarei. Quando spendi 1,50 euro per comprare due giornali, è un atto meraviglioso. Lo fai con la coscienza di poter avere due sguardi sul mondo: su casa tua e sull'Italia. Quando ci si incontra, vincono tutti».Quando e come nasce L'? «Il nostro quotidiano ha una storia lunga e impegnativa: è nato nel 1889 per iniziativa di una borghesia imprenditoriale. È un quotidiano identitario.