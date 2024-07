Sammontana il gelato si fa super Nasce il gruppo da un miliardo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’operazione finanziaria era stata avviata lo scorso 5 febbraio e ieri è stato dato l’annuncio che, dopo il via libera da parte dell’Antitrust arrivato il 26 luglio, è stata finalizzata: il colosso della produzione di gelati e prodotti da forno per colazione e snack è ora una realtà. A seguito del perfezionamento dell’accordo, infatti, la famiglia Bagnoli, proprietaria diSpa, e Frozen Investments Sàrl, una società di investimento di Investindustrial VIII gestita in modo indipendente, hanno avviato una partnership per creare una nuova realtà industriale italiana, di rilievo internazionale, nel settore dele dei prodotti da forno e pasticceria surgelati, attraverso l’unione di, con FdA Group (Forno d’Asolo).