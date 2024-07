Proposta paradossale | qualche giorno di carcere obbligatorio per i magistrati tirocinanti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nei giorni più infami del nostro sistema carcerario, mentre sale il conteggio dei suicidi e Rita Bernardini valuta uno sciopero totale della fame e della sete, mi domando a che punto sia ladi legge Sciascia-Tortora, di cui fui a maggio uno dei primi firmatari. Non perché mi illuda che possa essere approvata, beninteso: solo perché mi sembra utile parlarne. Laprevede per iin tirocinio l’obbligo di passare quindici giorni in. A rigore, la legge è composta da un dodicesimo di Tortora (che nel libro “Cara Italia ti scrivo” proponeva sei mesi di prigione per i futuri) e dal quintuplo di Sciascia, che in un articolo sul Corriere della Sera del 7 agosto 1983 (poi raccolto in “A futura memoria”) si accontentava di tre giorni in galera.